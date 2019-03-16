قتلت محمد فوزي وهددت حياة مكي.. أمراض نادرة أصابت المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى سامي

تمثل الأمراض النادرة لغزا أمام الأطباء لدرجة أن بعضها سمي بإسم مرضاها كما في حالة المطرب و الملحن الأشهر محمد فوزي الذى مات ضحية مرض لم يكن معروفا حينها فى ستينات القرن الماضي فيما هددت أمراض أخرى حياة بعض الفنانين، يستعرضهم "الكونسلتو" في التقرير التالي.

مرض أحمد مكي

أصيب لعابه بفيرس نادر يدعى "ابشتاين بار"، انتقل إلى الكبد والطحال وباقي أعضاء الجسم، فكان لا يستطيع شرب المياه أو تناول أي طعام، ما أدى إلى فقدان وزنه، حتى وصل إلى 30 كيلوجرام، فضلًا عن نومه لساعات طويلة، وصلت إلى أكثر من 18 ساعة في اليوم الواحد.

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