بعد حادث نيوزلاندا.. كيف يتجاوز الناجون الصدمة النفسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان أشرف - أميرة عبد الرازق

بعد حادث الهجوم المسلح على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزلاندا.. يظل السؤال هو، كيف يمكن للناجين أن يتعافوا نفسيا من آثار هذا الحادث بعد أن رءوا أمامهم مظهر إطلاق النار وسقوط الضحايا؟

يقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب، إن الأشخاص الناجين من أحداث القتل الجماعي كما يحدث في الحروب أو الحوادث الإرهابية، يصابون بقلق وتوترات نتيجة ما تعرضوا إليه.

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