محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان أشرف - أميرة عبد الرازق
بعد حادث الهجوم المسلح على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزلاندا.. يظل السؤال هو، كيف يمكن للناجين أن يتعافوا نفسيا من آثار هذا الحادث بعد أن رءوا أمامهم مظهر إطلاق النار وسقوط الضحايا؟
يقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب، إن الأشخاص الناجين من أحداث القتل الجماعي كما يحدث في الحروب أو الحوادث الإرهابية، يصابون بقلق وتوترات نتيجة ما تعرضوا إليه.
للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث نيوزلاندا.. كيف يتجاوز الناجون الصدمة النفسية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.