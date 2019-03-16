8 نصائح لأظافر طويلة وصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد

الأظافر الصحية والطويلة، واحدة من سمات جمال اليدين لدى المرأة، لكن بعض النساء يعانين من مشاكل في الأظافر نظرًا لتعرضهن المستمر للمواد الكيمائية، وكثرة استخدام الماء، لذا نستعرض لكم نصائح للحفاظ على صحة وجمال الأظافر حسب ما جاء في موقع "everydayhealth".

1- الحرص على وضع واقي الشمس على منطقة منبت الأظافر.

2- قبل استخدام طلاء الأظافر عليك وضع طبقة أساسية شفافة، لحماية أظافرك من أضرار "المانيكر" والعوامل الخارجية الضارة.

3- إذ كانت أظافرك هشة وتتعرض للكسر بسهولة تخلى عن طلاء الأظافر أطول فترة ممكنة، واحرصِ على استخدام الفيتامينات والمرطبات بشكل منتظم.

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4- عند استخدام الماء بكثرة أو تنظيف المنزل والأواني، يجب وضع مرطب قوي، وارتدي قفازات اليد.

5- عليكِ الاهتمام بصحتك وتناول الخضروات والفاكهة، والفيتامينات التي تعمل على نمو الأظافر.

6- ترك الأظافر لمدة 10دقائق في زيت الزيتون الدافئ، ثم غسلها وفركها جيدًا بخليط من الماء الدافئ، وعصير الليمون المغلي مع بذور الحلبة.

7- ضعِ زيت الزيتون مع الثوم يوميًا قبل النوم، للتمتع بأظافر قوية.

8-يعتبر البيوتنين من أهم العناصر الغذائية الأساسية لتقوية الأظافر، إذ يمكن تناوله من خلال النظام الغذائي أو كمكمل، ويتواجد بكثرة في الخميرة، والمكسرات، والخضروات الورقية.