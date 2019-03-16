انت الان تتابع تفاصيل خبر ألفا اعتداء ارتكب بحق اللاجئين في ألمانيا عام 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 08:42 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، أنها سجلت نحو ألفي جريمة بحق لاجئين ونزل إيوائهم خلال العام 2018، وهو ما يعد تراجعاً مقارنة بالعامين السابقين. تراوحت هذه الأفعال بين القتل والاعتداء الجسدي والإهانة والأضرار المادية.

وبحسب الوزارة، فقد أحصت سلطات الأمن الألمانية نحو ألفي جريمة واعتداء ارتُكبت بحق لاجئين ونزل إيواء في البلاد العام الماضي. وكشفت أنّ معظم الاعتداءات (1775 جريمة) كانت تستهدف لاجئين خارج نزل اللجوء، في حين استهدفت 173 جريمة نزل لاجئين. وأسفرت هذه الجرائم عن إصابة 315 شخصاً.

وتراوحت هذه الأفعال بين الإهانة والأضرار المادية، ووصلت إلى حد التسبب في إصابات جسدية خطيرة والقتل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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وتراجع بذلك عدد الجرائم والاعتداءات التي استهدفت لاجئين مقارنة بعامي 2016 - 2017.

وبحسب إحصائية الشرطة للجرائم ذات الدوافع السياسية، بلغ عدد الجرائم التي استهدفت لاجئين عام 2016 نحو 2560 اعتداء و995 هجوماً على نزل لهم، في حين بلغ العدد في عام 2017 نحو 1900 اعتداء و312 هجوماً.

وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب "اليسار" المعارض أولا يلبكه: "جرائم العنف والتهديد بالسلاح أو بالمواد المتفجرة تحدث يومياً وفقاً للإحصائيات، مسؤولية هذا العنف لا يتحملها حزب البديل من أجل ألمانيا وحده، بل أيضاً مجموعات يمينية أخرى تنشر التحريض العنصري في كل مكان".

وتقدر الحكومة الألمانية عدد اللاجئين على أراضيها بنحو مليونين، جلهم ينحدرون من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا.