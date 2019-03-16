فيديو| معلمة تستقبل التلاميذ في مدرسة حكومية بطريقة الأجانب: تبعث على البهجة

قررت عبير السيد، معلمة لغة عربية وتربية دينية في مدرسة بلال بن رباح بكفر الزيات الحكومية، الاختلاف عن الآخرين واتباع طريقة مختلفة يستخدمها المعلمون في الخارج لتوثيق الصلة مع طلابها، وهى استخدام "الإيموشن"، للتعبير عن حبهما للمعلمة.

تقول "عبير": "كان كل هدفي أن الطلاب يحبوني وشوفت الفكرة دي في دول تانية عجبتني جدا فقررت أنفذها مع الطلاب، وخصوصا إني مشفتهاش في مدارس تانية مصرية".

وتابعت أثناء حديثها لـ"هُن": "كل الفكرة إني رسمت الإيموشنات على ورق ولونتها ولزقتها على السبورة باللصق وطلبت منهم أن كل طالب يختار اللى يعجبه ويشاور عليه وأنا أنفذه، يعنى لو طالب شاور على القلب بحضنه ولو سلم بسلم عليه".

Advertisements

تحول طلاب الصف الخامس الابتدائي، من كثرة إعجابهم بالفكرة إلى انتظار المعلمة كل يوم غير راغبين في دخول الفصل حتى تأتي، مضيفة: "كل يوم باجي الصبح ألاقي الطلاب مستنين بره علشان أنفذ الفكرة معاهم".

وأكدت أنه لا يمكن تنفيذ هذه الفكرة إلا لطلاب المرحلة الابتدائية أو مدرسة فتيات، "في معلمة لما شافت الفيديو حاولت تنفذه مع مدرسة ثانوي بنين واجهت العديد من الانتقادات".

والجدير بالذكر تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أمس مقطع فيديو لمعلمة تتبع أسلوبا مختلفا يبعث البهجة في نفوس الطلاب، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيه حيث علق أحدهم: "شغل أجانب بس فكرة جميلة تنمى المحبة والود بين التلاميذ والمعلم"، وقال آخر: "أشياء بسيطة ولكنها تبني الود بين الطالب والمعلم".

ولم تتوقع "عبير"، كما ذكرت، انتشار الفيديو بهذا الشكل والتعليقات الإيجابية عليه.

​