في يوم تقدير الشفاه.. نقدم لكِ نصائح للحصول على شفاه جذابة

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما تردد عن أن 16 مارس هو "يوم لتقدير الشفاه"، وبعيدًا عن الانتقادات أو القبول، تعد الشفاه واحدة من اهتمامات حواء، التي تسعى لإبرازها، من خلال "روج" جذاب.

ولكن لا يمكن أن تتمتعي بشفاه أنثوية من الخارج فقط، فالأمر يحتاج لعنياه وروتين دائم، ويقدم "هن" نصائح عدة للعناية بالشفاه:

وكان موقع "توب 10 هوم ريميديز" قدم روتين للعناية بالشفاه:

1- الترطيب الداخلي:

تناول ما بين 8 إلى 10 أكواب ماء في اليوم.

2- الكريمات المصنوعة منزليًا:

تعمل على توفير الرطوبة التي تحتاجها شفتيك في الشتاء.

3- التقشير:

استخدمي مقشرات طبيعية مرة في الأسبوع.

4- الترطيب المتكرر:

استخدمي كريم الشفاه عدة مرات في اليوم.

5- العناية جيدًا قبل النوم:

ضعي بلسم للشفاه بعد غسلها بالماء الفاتر.

6- الحماية من الرياح:

غطي وجهك بوشاح في الأيام العاصفة.

تكبير حجم الشفاه طبيعيا:

الشفاه الكبيرة والمنفوخة، واحدة من سمات المظهر الأنثوي التي تسعى له العديد من الفتيات، بل يلجأن معظمهن للعمليات الجراحية والسيلكون، للوصول لنتيجة مُرضية.

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وسلط موقع bold sky الهندي الضوء على وصفة هندية لتكبير الشفاه باستخدام ملح البحر تعرفي عليها.

المكونات:

1/4 كوب من ملح البحر

قطرات جلسرين

كوب ماء ورد

الطريقة:

- في وعاء عميق اخلطي ملح البحر مع ماء الورد والجلسرين جيدا.

- استخدمي فرشاة أسنان ناعمة، لالتقاط الخليط وقومي بتقشير الجلد الميت.

- كرري الوصفة مرتين أسبوعيا.

نصائح لوضع أحمر الشفاه:

- أحمر الشفاه من أهم مستحضرات التجميل التي تبرز ملامحك، ولكن بشرط استخدامه بشكل جيد، ومُتقن.

من جانبها، قدمت خبيرة التجميل كريز عماد، لـ "هُن" عدة نصائح لوضع أحمر الشفاه بشكل احترافي:

- قشري الشفاة جيدًا بالسكر والعسل الأبيض، لإزالة الجلد الميت وترطيبها.

- ضعي بعدها كريم أساس قبل وضع أحمر الشفاه، ثم ضعي كمية من البودر، ومن ثم أحمر الشفاة مرة أخرى، لزيادة ثباته.

- قومي بتحديدها على الجزء الأعلى من الشفاة، ثم ضعي أحمر الشفاة اللامع، لإبرازه الشفاة بشكل أكبر.

- ضعي لونا غامقا على أطراف الشفاة، وضعي لونا فاتحا في المنتصف، لإبرازها بشكل أنثوي وجذاب، ولا تهملي وضع كريم مضيء أعلى الشفاه.

- ضعي طبقة من زبدة الكاكاو وانتظري لدقائق، ثم ضعي أحمر الشفاة، لكي يظهر أكثر نعومة.

- اختاري لون قلم تحديد ملائم للون أحمر الشفاه.

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