"الكولاجين" يحلّ مشكلة الشيب وتساقط الشعر ومعالجة مشاكله

لا شك أنك سمعتِ أو قرأتِ عن أن سرّ شباب البشرة الدائم هو الكولاجين، لكن دور الكولاجين لا يقتصر فقط على تجديد خلايا البشرة وجعلها أكثر رونقاً وشباباً، بل له دور مهمّ أيضاً في نمو الشعر ومعالجة مشاكله.

فوائد الكولاجين للشعر

- يعمل الكولاجين على محاربة الجذور الحرة، تحسين نمو الشعر وتقوية بصيلات الشعر.

- يساعد على إطالة الشعر وعلاج الشعر الخفيف.

- يقوم الكولاجين بتغذية الشعر ومنع ظهور الشيب.

- يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

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- يساعد الكولاجين على تنعيم الشعر وتمليسه، ومعالجة الشعر الخشن والجاف.

طريقة استخدام الكولاجين للشعر

- من أبرز طرق علاج الشعر بالكولاجين، يمكنك أن تستفيدي من منتجات الكولاجين للشعر والمستحضرات مثل الكريمات المختلفة، ماسكات الشعر والزيوت الغنية بالكولاجين التي يتم وضعها على فروة الرأس وتدليكها بها.

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- يمكن تناول الكولاجين من مصادر غذائية لتعويض نقص الكولاجين وإمداد الشعر به لإعادة النضارة للخصلات والحصول على شعر كثيف وصحي. من أهم هذه المصادر مرق عظام اللحوم والدجاج (وهي من المصادر المهمة لامتصاص الجيلاتين وهو شكل من أشكال الكولاجين المطبوخة)، الأسماك الغنيّة بالأوميغا 3 مثل السمك الأبيض والسلمون (تساعد على المحافظة على الأحماض الأمينيّة التي يتألف منها الكولاجين)، بالإضافة الى بياض البيض (الذي يحتوي على البرولين والغليسين وهما المكونيّن الأساسييّن للكولاجين الطبيعي) والفاكهة الغنيّة بالحمضيات وفيتامين سي مثل الليمون، العنب، الكيوي وغيرها (التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وبالتالي تحمي تكسّر الكولاجين).

- يمكن لمكملات الكولاجين أن تزيد من نمو الشعر ليصبح أكثر كثافة، وإصلاح تلف الشعر وجفافه. تتواجد مكملات الكولاجين على شكل حبوب أو مسحوق، ولكن من الضروري أن تدركي أنّ استهلاكها بطريقة عشوائيّة، قد يشكّل ضرراً كبيراً وخطيراً على صحّتكِ. لذلك، نصيحتنا لك هي اللجوء إلى طبيبك الخاص واستشارته في حال كنتِ تريدين البدء باستخدام هذا النوع من العلاج. هو سينصحكِ بدوره بكميّة الحبوب التي يجب أن تتناوليها لتعويض نقص الكولاجين، كما سيحدّد لكِ النوع الذي يحتاجه جسمك.

- يتوافر الكولاجين على شكل امبولات، يمكنك توزيعها على فروة الشعر مع تدليك الخصلات باستمرار.

اضرار الكولاجين للشعر

هناك العديد من الآثار الجانبية المرتبطة بالكولاجين. فعلى الرغم من فوائد استخدام الكولاجين وتناوله، إلا أنه يجب دوماً استشارة الطبيب قبل تناولها.

- تحتوي مكملات الكولاجين على الكثير من الكالسيوم، ما قد يعرّضك لمشاكل مثل الإمساك، اضطراب نبض القلب، آلام العظام والغثيان.

- استخدام الكولاجين لفترة طويلة قد يسبّب بحساسية، تهيّج واحمرار في فروة الرأس، كما في ظهور حبوب أو طفح على منطقة الرأس.

- الإستخدام المفرط للكولاجين قد يؤدي الى إضعاف الشعر وجعله خفيفاً، كما قد يزيد من ظهور الشعر الأبيض.

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