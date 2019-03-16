تعرف على أفضل فساتين الزفاف المرصّعة والمطرّزة لعام 2019

القاهرة - لايف ستايل
عندما تتراود كلمة فستان فرح إلى ذهننا، يخيّل لنا أنّ كل التصاميم ستكون مرصّعة ومطرّزة، برّاقة ولامعة.
ونقدم لكم تصميمات بسيطة جمعت بين الأناقة والعصريّة، تمامًا كفستان زفاف Elie Saab، من مجموعة العرائس لخريف 2019، وإن كنتِ تريدين فستان فرح بسيط لكن جذّاب في نفس الوقت، لا غنى لكِ عن فستان Inbal Dror، من مجموعة العرائس لربيع 2019، المتميّز ببريقه الخفيف، إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب البسيط الذي يعكس أنوثتكِ، لا تتردّدي في اختيار فستان عروس مثل تصميم Lela Rose، من مجموعة العرائس لخريف 2019.
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