الأخوات كارداشيان يعتمدن أجرأ الإطلالات في أحدث ظهور لهن

من المعروف أنّ علاقة الأخوات كارداشيان قوية جدًّا ومترابطة، بما في ذلك علاقتهنّ من أخواتهنّ الصغيرات غير الشقيقات: “كيندل وكايلي جينر” Kendall & Kylie Jenner، ويغتنمن جميع الفرص للتعبير عن ذلك، و شاهدنا 4 من الأخوات، وهنّ: كيم، وكلوي، وكورتني، وكايلي وقد خرجن للعشاء في مطعم في سانتا مونيكا من دون “كيندل” Kendall، التي حضرت مناسبة أُخرى في مدينة نيويورك، لكنهنّ جميعًا اخترن اطلالات جريئة وعصرية، وإليكِ التفاصيل.

كيم كاردشيان في اطلالة من الجلد:

شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد اختارت اطلالة كاملة من الجلد، وكانت عبارة عن تنورة ماكسي بنقشة جلد الأفعى، نسقت معها توب من الجلد أيضًا باللون الأبيض السكري، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، من مجموعة زوجها “يزي” Yeezy.

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كايلي جينر في فستان ماكسي من دون أكمام:

أما كايلي جينر Kylie Jenner فقد اختارت فستان ماكسي من قماش الجيرسيه باللون البني الفاتح، بقصة ضيقة ومن دون أكمام، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من البلاستك الشفاف، وشنطة يد على شكل صندوق باللون العسلي.

كورتني كارداشيان في فستان باللون الأسود:

كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian اختارت فستان ماكسي باللون الأسود من قماش الميتالك اللامع، مفتوحًا عند الصدر وقصته ضيّقة، نسقت معه جاكيت بليزر باللون الأسود.

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كلوي كارداشيان في فستان ميدي بنقشة جلد الأفعى:

كلوي كارداشيان Khloe Kardashian اختارت فستان ميدي بنقشة جلد الأفعى، بقصة ضيقة وأكمام طويلة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البني من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin، وشنطة يد باللون الأسود.

كيندل جينر في نيويورك في فستان قصير:

في مناسبة ثانية في مدينة نيويورك شاهدنا كيندل جينر Kendall Jenner في فستان قصير بنقشة جلد الأفعى أيضًا، مفتوح الياقة وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج.

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