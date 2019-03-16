أمطار وتقلبات جوية.. إرشادات ضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط وجنوب سيناء، ونشاط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. الكونسلتو يقدم إرشادات ونصائح طبية للوقاية من التعرض للمشاكل الصحية أثناء التقلبات الجوية لأصحاب الأمراض المزمنة. للمزيد اضغط هنا

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