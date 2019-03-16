الأخضر يسيطر على إطلالات ميجان ماركل.. برأيكِ هل يناسبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تهتم كثير من الفتيات بمتابعة عالم الموضة والأزياء، خاصة أزياء الأميرات والعائلة الملكية البريطانية، فمنذ ظهورها أمام الجماهير باعتبارها زوجة للأمير هاري، تحرص دائمًا ميجان ماركل، دوقة ساسيكس، على ارتداء كل ما هو جديد.

واللون الأخضر بدرجاته المختلفة من الألوان المفضلة لدى ميجان، من خلال متابعة معظم إطلالاتها سواء في فترة الحمل، أو قبل ذلك، لأنه يعتبر من الألوان الجريئة والمناسبة لكافة المناسبات.

ويمكنك ارتدائه في الملابس الكلاسيك أو الكاجوال، كما يظهر بشكل كبير على منصات عروض الموضة بمختلف درجاته، وفي ألوان الفساتين المنقوشة بالورود بألوان مختلفة، فهل تجرأين على ارتدائه؟

Advertisements

وكانت دوقة ساسيكس، اختارت أثناء زيارتها رفقة الأمير هاري إلى كندا، إطلالة بفستان من خامة الصوف وبالطو من اللون نفسه، مزين بالدانتيل الأسود على شكل ورود، وجاءت إطلالتها من دار الأزياء الإيطالية جيفينشي.

وأثناء زيارتها للمغرب، اختارت اللون الأخضر في إطلالة جاكوال، إذ ارتدت بنطلون جينز غامق، ونسقت معه تيشيرت مخطط باللون الأسود والأبيض، وجاكيت كاجوال باللون الأخضر، لتحصل على إطلالة نهارية شبابية وجذابة.

وجمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز إطلالات ميجان ماركل باللون الأخضر في الألبوم المرفق بالأعلى.