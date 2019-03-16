أفضل 5 مستحضرات للربيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مارس 2019 07:33 مساءً - استقبلي موسم الربيع بـ مستحضرات جديدة ومنتعشة، تبرز إطلالاتك بشكل حيوي بعيداً عن الالوان الفاتحة والباهتة. وابدئ باستعمال المسمرات لبشرة قمحية جذابة ولا تنسي اختيار عطر يميّز شخصيتك. بلاش " جو كونتراست 440 كونتيسونس من شانيل " CHANEL Joues Contraste 440 Quintessence محدد الوجه " غلو تو غو غولدن بيتش من كلارنس " Clarins Glow 2 Go Golden Peach مرطب وملون الشفاه " أديكت ليب غلو بيري من ديور " Dior Addict Lipglow Berry عطر " ذا الشيميست غاردن فيرجين فيوليه من غوتشي" Gucci The Alchemist's Garden Virgin Violet Advertisements كونتور " تيراكوتا أند غلو باليت من غيرلان " Guerlain Terracotta Contour & Glow Palette تابعي أيضاً: علاج حب الشباب : تخلصي منه بهذه الخلطات مستحضرات تجميل وراء سرّ جمال جنيفير لوبيز في الصيف تقنية الهايدرافيشيل وفوائدها للبشرة

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