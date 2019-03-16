أظافرسيليكون بطرق مبتكرة وجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مارس 2019 07:33 مساءً - تشكل اظافر سيليكون أحد أبرز الصيحات الجمالية التي تعتمدها كل امرأة محبة للأناقة بكل تفاصيلها. ويشهد موسم ربيع 2019 ظهور ألوان وطرق جديدة مبتكرة للحصول على اظافر سيليكون تمنح كل إطلالة المزيد من السحر والجاذبية. فتعرفي إلى أبرزها.



1 الاظافر المخطّطة

تستعيد هذه الصيحة أجواء الصيف والعطلات وتذكرك بأيام أمضيتها في أحضان الطبيعة وعلى الشاطئ وفي المدن الساحرة. ولتطبيقها يمكنك استخدام ألوان مثل التوركواز والبني لأنهما يناسبان موسم الشتاء.



2 اظافر الـretro

إذا كنت تحبين ألوان الأظافر المستوحاة من موضة الخمسينات والستينات أو ما يسمى اليوم الـretro فاعملي أنها عادت بقوة هذا الموسم مع اظافر سيليكون أيضاً. ولهذا يمكنك تزيين أظافرك المركبة باللون الوردي أو الأحمر مع ظفر بلون مختلف مثل الذهبي.



3 اظافر الشعار

يمكنك أن تحمّلي اظافر سيليكون لاختيار رسالة ما. أرسمي مثلاً على أظافر مزينة بطلاء أبيض حرفاً يشير إلى أمر يعنيك باللون الأسود.



4 اظافر بالأحجار الكريمة

لتبدو اظافر سيليكون التي تختارين غاية في الأناقة زينيها ببعض الأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ والكريستال والسواروفسكي.



5 اظافر النقشات

تعود النقشات على الأظافر إلى الظهور هذا الموسم وتفرض حضورها على الكثير من الصيحات. ولهذا يمكنك اختيارها بكل الأشكال والألوان.

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6 اظافر سيليكون رخامية

يمكن تطبيق هذه الصيحة على ظفر واحد أو اثنين على أن تزين الأظافر الأخرى بطلاء باللون الوردي أو الأزرق الفاتح. ويمكن إضافة بعض الأحجار البيضاء لمزيد من الابتكار.





أفضل طريقتين لإزالة اظافر سيليكون



الطريقة الأولى: لتفعلي ذلك احرصي على استخدام مزيل طلاء أظافر من دون أسيتون لأن هذه المادة قد تذيب السيليكون . ضعي القليل منه على قطعة قطن وافركي بها الظفر إلى أن يزول الطلاء.

الطريقة الثانية: أحضري مبرد أظافر وافركي الظفر بواسطته في اتجاه واحد مع الضغط اللطيف على صفحته. لكن احرصي على عدم التركيز على منطقة واحدة لوقت طويل، بل انتقلي من منطقة إلى أخرى على مساحة الظفر حتى يزول الطلاء نهائياً.

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