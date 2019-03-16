أفضل أنواع الشامبو لشعر أكثر كثافة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مارس 2019 07:33 مساءً - يتعرّض الشعر خلال فصل الشتاء إلى الهواء البارد والماء، ما يفقده نضارته ويجعله عرضة للجفاف والتقصّف، فيصبح ضعيفاً ويبدأ بالتساقط. وإلى جانب الخلطات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في حماية الشعر من التساقط، بات هناك مستحضرات كثيرة تغذي الشعر وتزيد من كثافته.

في ما يأتي أبرز الشامبوهات الغنيّة بتركيبتها والتي تساعد الشعر على النمو وتمنحه مظهراً أكثر كثافة.



شامبو Kerastase Densifique

هو من أكثر أنواع الشامبوهات التي تصدّرت قائمة المبيعات في العام الماضي. اختارته نجمات كثيرات بفضل تركيبته الغنيّة بحمض الهيالورونيك الذي يساعد على ترطيب الشعر وتغذية جذوره، وبفضل رائحته الزكية أيضاً. يناسب صاحبات الشعر الناعم والرقيق، ويمنح الشعر ملمساً ناعماً وقوّة في الوقت نفسه.





شامبو TRESemme Thick&Full

يوصي بها خبراء الشعر بفضل تركيبته الغنيّة والتي تساعد على منح الشعر كثافة تظهر على الفور عند استخدامه. بفضل تركيبته الغنيّة بالغليسيرول، يساعد هذا الشامبو على ترطيب الشعر الجاف ومنحه الحيوية واللمعان والنعومة. كما يحميه من العوامل البيئية المختلفة، حيث يعمل على تغليفه ووقايته من أية تأثيرات سلبية.





شامبو Pantene Full&Strong

ينصح بك خبراء الشعر بفضل مكوّناته المضادة للأكسدة والتي تعمل على محاربة فقدان البروتين من جذور الشعر. يزيد من قوّة جذوره ويحميه من التلف، بحيث يمنحه وقاية ذاتية من كل العوامل التي قد تؤثر سلباً على نضارته وصحّته.

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شامبو Fekkai Full Blown Volume

ما يجعل هذا الشامبو خياراً ناجحاً لصاحبات الشعر الناعم والرقيق هو تركيبته الخالية من السيليكون والغنية بخلاصة الحمضيات وعشبة الجينسينغ. ومن المعروف عن هذه العشبة فوائدها الجمّة على صحة الإنسان وقد دخلت في تركيبته العديد من المكمّلات الغذائية، وها هي اليوم تدخل في تركيبة مستحضرات العناية بالشعر لتمنحه النشاط والحيوية.