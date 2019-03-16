الملكة ليتيسيا تغيّر مفهوم الأزياء الملكية بهذه الإطلالات العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مارس 2019 07:33 مساءً - الملكة ليتيسيا Queen Letizia لا تُعتبر إحدى أكثر الملكات أناقةً فحسب، بل تُصنّف من أكثر النساء الأنيقات حول العالم، كما أنها أيقونة من أيقونات الموضة استطاعت أن تغيّر الكثير من المفاهيم البالية المتعلقة بالأزياء الملكية التقليدية، وأن تُدخل المفاهيم الجديدة والعصرية، وفي مختلف المناسبات نراها في اطلالات رائعة راقية ومبتكرة في الوقت ذاته، تعتمد فيها مختلف تصاميم الأزياء من الدور الفاخرة أو من العلامات التجارية العادية، وإليكِ بالصور بعض أجمل التنسيقات التي اعتمدتها مؤخرًا.



فستان ميدي من الجلد الأسود اختارته الملكة:



شاهدنا مؤخرًا الملكة ليتيسيا Queen Letizia في اطلالة عصرية ومميزة، اختارت فيها فستان ميدي من الجلد باللون الأسود -وفساتين الجلد هذا الموسم هي من الأكثر رواجًا- قصته بسيطة مع أكمام قصيرة وحزام على الخصر، نسقت معه شنطة يد مزينة بالمسامير الذهبية، وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.





الملكة ليتيزيا في بدلة باللون الأحمر:



في إحدى المناسبات مؤخرًا، شاهدنا الملكة ليتيسيا Queen Letizia في لوك لافت وحيوي باللون الأحمر، اختارت فيه بدلة رسمية أنيقة من “كارولينا هيريرا” Carolina Herrera، عبارة عن بنطلون وبليزر، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من جلد الأفعى باللون الأحمر أيضًا، وبدت شبابية وأنيقة.





فستان أنثوي من نينا ريتشي تألقت به الملكة ليتيزيا:



اختارت الملكة ليتيسيا Queen Letizia في إحدى المناسبات، فستان ماكسي بتصميم أنثوي ناعم من “نينا ريتشي” Nina Ricci باللون البنفسجي الفاتح، قماشه مزين بورود ناعمة من الكريستال، وقصته بسيطة مع أكمام قصيرة، وله حزام من الجلد على الخصر، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي المعدني.

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تنسيقات مميزة اعتمدتها الملكة ليتيسيا Queen Letizia، غيّرت فيها مفهوم الأزياء الملكية، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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