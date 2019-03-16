10 أفكار أزياء عصرية من لارا اسكندر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مارس 2019 07:33 مساءً - لارا اسكندر تُعتبر إحدى أشهر نجمات مصر الشابات، وهذه الشهرة لم تنلها فقط بسبب أسلوبها الغنائي الحديث والمميز، بل أيضًا بسبب أسلوبها اللافت والعصري في الموضة، حيث منذ أن دخلت عالم الفن لاحظنا أنها رسمت لنفسها خطًّا مختلفًا في الموضة، ميّزها عن غيرها من باقي النجمات الشابات، واليوم جمعنا بالصور 10 من أحدث اطلالاتها، لتستوحي منها أفكار أزياء عصرية ومميزة.



لارا اسكندر في اطلالة لافتة باللون الأحمر:



خلال أسبوع الموضة في باريس، شاهدنا لارا اسكندر في عدد من الاطلالات المميزة، منها هذا التنسيق الذي اعتمدته لتحضر فيه عرض دار “إيلي صعب” Elie Saab وكان عبارة عن فستان أحمر قصير نسقته مع توب بياقة عالية من دون أكمام باللون الأبيض، وجزمة عالية من المخمل الأحمر وصل طولها أعلى حد الركبة، وأكلمت الاطلالة بحقيبة كلاتش بيضاء على شكل صندوق، وأقراط كبيرة ولافتة باللون الأحمر أيضًا.





الأبيض خيار لارا اسكندر في باريس:



اطلالة أٌخرى تألقت بها لارا اسكندر في باريس، اختارت فيها هذه المرة اللون الأبيض بشكل كامل على تنورة ماكسي مزينة بالكسرات، مع توب قصيرة بياقة عالية وقميص فضفاض من فوقهما، وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد باللون الأبيض أيضًا، وأقراط باللون الأزرق النيلي أضافت من خلالها لمسات من الحيوية.





درجات الميتالك لاطلالة عصرية بأسلوب لارا اسكندر:



في إحدى جلسات التصوير، شاهدنا لارا اسكندر في لوك جمع بين الأناقة والعصرية، اختارت فيه معطف ترانشكوت باللون الذهبي الميتالك، وزينته بحزام على شكل عدد من السلاسل المعدنية، وأكلمت الاطلالة بحذاء كاحل بكعب عالٍ باللون الفضي، وأقراط بتصميم كبيرة بتصميم لافت.

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شاهدي بالصور اطلالات لارا اسكندر العصرية والشبابية، واستوحي منها أفكار تنسيقات أزياء مميزة.

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