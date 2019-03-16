صيحة الأحزمة النسائية لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مارس 2019 07:33 مساءً - يعد الحزام أحد أهم الاكسسوارات التي تزين الملابس , فبرز بشكل كبير خلال أسبوع الموضة في باريس . كيف نسقتّه الدور العالمية للأزياء ؟ اليك أجدد موديلات الأحزمة النسائية :

قدمت ماركة ألتوزارا Altuzarra تصاميم متنوعة للأحزمة، سواء الأحزمة الجلدية المزينة باكسسوارات معدنية، الأحزمة الرفيعة المناسبة للـ فساتين الصيفية، وكذلك الأحزمة المعدنية باللون الذهبية للمساء والسهرات.

أيضاً برز الحزام المعدني في عرض أزياء بالمان Balmain، باللون الفضي وتصميم متوسط الحجم.

ومزجت ماركة سيلين Celine بين الجلد والمعدن في تصاميم عصرية تناسب إطلالات النهار والبدلات الرسمية أيضاً.

أما دار ديور Dior، فقدمت الحزام العريض الذي يبرز الخصر النحيل، ومزين بتعليقة معدنية بحرف الـD.

وقدمت المصمم إيلي صعب Elie Saab تصميم يجمع بين حزامين فوق بعضهما البعض، باللون الأسود مع الإبزيم المعدني باللون الذهبي. Advertisements

وبرزت الأحزمة الرفيعة والمتوسطة في عرض أزياء هيرمس Hermes، وخاصةً بلون الكاميل الساحر والذي يضيف لمسة فاخرة للإطلالة.

كذلك قدمت ماركة ايزابيل مارنت Isabel Marant الأحزمة الجلدية باللون الأسود والمزينة باكسسوارات معدنية باللون الفضي، وتم تنسيقها مع التنانير والفساتين. تابعي أيضاً: أبرز صيحات الحقائب من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف 2019 من أسبوع الموضة في نيويورك .. شنط أنيقة تناسب كل عباياتِك شنط ملونة بألوان جذابة اختاريها للربيع القادم

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