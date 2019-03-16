للمحجبات : استوحي اطلالاتك من فاشينيستا انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مارس 2019 07:33 مساءً - لم تعُد تواجه المحجبات صعوبة في اختيار ملابسها , اذ أنها واجهت في السابق مجال ضيّق تختار منه ثيابها , ولكن الان أصبح لها مكانة في كل دور الأزياء العالمية . فاذا كنت من النساء التي تحب التغيير في اطلالاتك وأزيائك , تقدّم لك الفاشنيستا ياسمين أفكار لتنسيق الملابس المحتشمة بأسلوب عصري وجذاب .



تميل الفاشنيستا ياسمين الى الاختيار ما بين تونيكْ طويلاً مع بنطلون جلد باللون الأسود، وفي أحيان أخرى تقوم بتنسيق البدل وتعتمد على لفة الحجاب الفضفاضة أو الـloose.



تتسم بعض الإطلالات الفاشينيستا ياسمين بالجرأة فتجدينها ترتدي بنطلوناً باللون الأسود وثوباً بنفسجياً ومزيناً بـ حزام خصر، ومن ثم تنتعل أحذية الميول mules وقبعة جلدية.



التنورة الكاروه من أبرز صيحات الموضة في الشتاء، وهي ستساعدك في الحصول على لوك متجدد، فبإمكانك اختيار أحد ألوانها وجعلها هي القطعة الأساسية.

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إن كنت تحبين الستايلات اللامعة، فلا تتردي مطلقاً في تنسيق ملابس محجبات على غرارالفاشينيستا ياسمين.

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