"علشان محدش يضحك عليك".. 10 قواعد أساسية في حفلات الـ"أوبن بوفيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعتمد كثير من الأشخاص على البوفيه المفتوح لتقديم الطعام في العزائم والمناسبات المختلفة، لترك حرية اختيار أصناف الطعام للضيوف وتقليل عدد مقدمي الطعام. وتستعرض لكم خبيرة الإتيكيت دينا علي، نصائح بين المسموح والممنوع في آداب استخدام "الأوبن بوفيه"، وذلك في السطور التالية:

1- تجنب تناول الطعام قبل أن يسمح لك أصحاب الدعوة، وانتظر توجه ضيوف الشرف أولاً ثم باقي المدعوين مع السماح لكبار السن في التقدم قبلك.

2- لا تتخطى أحدا، والتزم بالطابور وقف بهدوء دون إثارة جدل.

3- لا يفضل إرسال الأطفال لجلب الطعام، لأنهم غير مؤهلين.

4- لا تتذوق الطعام من أجل تجربته أثناء وقوفك عند البوفيه، ولا تقف لفترة طويلة عند كل صنف.

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5- لا تحمل أكثر من طبق في نفس الوقت بل ضع القليل من أنواع السلطات المختلفة أولًا، ثم طبق آخر من أجل الوجبة الرئيسية.

6- تجنب ملء الطبق، بل عليك وضع القليل من الأطعمة المفضلة إليك فقط.

7- يفضل ترك مسافة مناسبة بينك وبين الأشخاص المجاورين لك، وتجنب وضعك أمتعتك الخاصة على طاولة الطعام.

8- تجنب التحدث أثناء مضغ الطعام، أو الاستعانة بأدوات المائدة للإشارة أثناء الكلام، او استخدام الهاتف أثناء تناولك للطعام.

9- تجبِ إصلاح المكياج أو وضع أحمر الشفاه على طاولة الطعام، ولا تترددي في استخدام فوط الطعام لمسح "الروج" فهي مخصصة لذلك.

10-عند الانتهاء من تناول الطعام ضع الشوكة والسكينة على شكل حرف "x" وفوطة الطعام على الجهة اليسرى من الطبق الرئيسي.