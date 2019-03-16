انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مجزرة نيوزيلندا.. مجهولون يهاجمون مسجداً في بريطانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 05:51 مساءً - هاجم 3 مجهولين مسجداً شرق العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، بالعصي والمطارق، بعد ساعات من مجزرة مسجدي نيوزيلندا التي راح ضحيتها أكثر من 51 مسلماً.

وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام 3 أشخاص بمهاجمة عدد من المسلمين أمام مسجد بلندن، مع ترديدهم شعارات عنصرية ضد المسلمين.

بدورها أكدت الشرطة البريطانية أن مجهولين هاجموا حشداً من المسلمين بالعصي والمطارق أمام أحد المساجد شرقي لندن، ثم لاذوا بالفرار بإحدى السيارات.

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وقالت الشرطة في بيان لها: إن "المهاجمين هتفوا بعبارات معادية للمسلمين، ووصفوا المصلين بـالإرهابيين".

وبينت الشرطة أنه وقع اشتباك بين المصلين والمهاجمين الذين لاذوا بالفرار بسيارتهم قبل وصول الشرطة، موضحة أن المهاجمين من ذوي البشرة البيضاء، وفي العشرينات من أعمارهم.

ويأتي هذا الهجوم رغم تعزيز الشرطة البريطانية من إجراءاتها الأمنية في محيط جميع دور العبادة في أنحاء البلاد لحماية المصلين والمقدسات، بعد مجزرة مسجدي نيوزيلندا.

وأقدم أمس مسلح أسترالي برفقة آخرين على اقتحام مسجدين في نيوزيلندا وإطلاق النار بشكل مباشر على المصلين، مُردياً 51 قتيلاً بين صفوف المصلين، ومصيباً العشرات.