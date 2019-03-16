انت الان تتابع تفاصيل خبر نيوزيلنديون يتضامنون مع ضحايا مجزرة المسجدين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 05:51 مساءً - شارك مئات من المواطنين النيوزيلنديين في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين بمسجدي "النور" و"لينوود" في مدينة كرايست تشيرش جنوبي البلاد.

وتوافد عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع التي يقع فيها المسجدان، للتنديد بالمجزرة التي جرت أثناء صلاة الجمعة أمس، وخلفت عشرات القتلى.

ووضع المشاركون في مراسم التأبين زهوراً في محيط المسجدين، في حين حمل بعضهم لافتات عليها عبارات تضامن مع المسلمين وضحايا الهجوم.

ومن بين العبارات المكتوبة على اللافتات "هذه ليست نيوزيلندا"، و"سننتصر ضد العنصرية والإرهاب"، وسط أجواء مليئة بالحزن في المنطقة.

كما اجتمع عدد من المواطنين طيلة اليوم أمام "مركز كانتربري للاجئين" في كرايست تشيرش، بهدف تقديم المساعدات والتعبير عن التضامن.

وفي تصريح لوكالة الأناضول عبّرت المواطنة كاترين بيجلمان عن امتنانها حيال الإقبال الكبير من المواطنين على المنطقة لدعم الجالية المسلمة.

وقالت "بيجلمان" إن كرايست تشيرش شهدت خلال الأعوام الـ10 الأخيرة زلازل وحرائق ومآس، إلا أن الهجوم كان من أكثر الأحداث المؤسفة.

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من جهته قال المواطن "جيري" وهو يبكي، إنه عبر من المنطقة قبل وقوع الهجوم الإرهابي المروع، مؤكدًا أنه يشعر بحزن شديد حيال ما جرى بالمدينة.

وعلى خلفية الهجوم الإرهابي سارع عدد كبير من المسلمين في عموم نيوزيلندا إلى كرايست تشيرش لتقديم الدعم ومساندة عائلات الضحايا.

وأغلقت الشرطة النيوزيلندية الشوارع المؤدية إلى مسجدي "النور" و"لينوود"، في إطار تدابيرها الأمنية المشددة بالمنطقة منذ وقوع المجزرة.

كما تمنع الشرطة دخول الصحفيين إلى المستشفى الذي نُقل إليه المصابون من جراء الهجوم الإرهابي، ومركز اللاجئين الموجود بالمنطقة.

في سياق متصل، وجّهت طائرات تابعة للخطوط الجوية الأسترلية (كوانتاس) رسائل صوتية مناهضة للإرهاب خلال وصولها إلى نيوزيلندا.

الرسائل الصوتية نددت بالهجوم الإرهابي، وعبّرت عن التضامن مع عائلات المسلمين الذين قضوا من جراء الهجوم، وتقدمت إليها بالتعازي.

ويوم الجمعة استهدف هجوم إرهابي مزدوج مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما خلف أكثر من 50 قتيلاً، وعشرات الجرحى، وفق محصلة أولية غير رسمية.