انت الان تتابع تفاصيل خبر "أميّة" 80% من شرطة جنوب السودان تعيق التحقيقات الجنائية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 05:51 مساءً - قالت شرطة دولة جنوب السودان إن 80% من ضباط الشرطة لايجيدون القراءة و الكتابة، ما تسبب في إعاقة التحقيقات الجنائية في مختلف أقسام الشرطة لعدم التأهيل.

وبين العميد إبراهام مجوك، رئيس شعبة الإدارة والمال بوزارة الداخلية، أن "هناك 80% من الضباط لايستطيعون القراءة والكتابة بالإنجليزية، اللغة الرسمية للبلاد، بينما يتحدث بعضهم العربية لكن دون كتابة".

وأشار مجوك في تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم السبت، إلى أن "الشرطة تحتاج لتوظيف أشخاص أكملوا المرحلة الأساسية فما فوق، لأنه في ظل وجود تلك النسبة العالية من غير المتعلمين في صفوف الشرطة يصعب تدريبهم على الإجراءات والتحقيقات الجنائية".

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وقال مجوك: إن "ارتفاع معدلات الأمية وسط ضباط الشرطة أثر بشكل كبير على أدائها في البلاد ككل، خاصة أثناء تنفيذ الاعتقالات وتقديم ملفات التحقيق للمحاكم، لذلك تجد مراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين الذين يقضون عدة أيام دون تقديمهم للمحاكم".

وشدد رئيس شعبة الإدارة والمال بوزارة الداخلية على أنه بسبب وجود هؤلاء الضباط غير المؤهلين تتأخر التحقيقات الجنائية لأنهم لايمتلكون المعرفة بكيفية توثيق إفادات المشتبه بهم، والمشتكين والشهود.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حرباً أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعداً قبلياً.