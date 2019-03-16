"الجرجار" و"الحنة" و"الدلكة".. أسرار جمال سيدات عاصمة الشباب الأفريقي

تتنوع الثقافات في مصر من الشمال للجنوب، وينفرد كل إقليم فيها بعادات وتقاليد مختلفة وبخلاف "الجدعنة"، التي تشتهر بها سيدات مصر عامة فلكل منطقة سمات وطباع مختلفة وأيضا ملامح مختلفة.

ومن أبرز نساء مصر، المرأة النوبية، فهي رمز للنظام والاهتمام بالذات فالبيت النوبي يتميز بجمال ألوانه المبهجة ونظافته ونظامه خاصة في ظل غياب الرجال أغلب الوقت للسفر للعمل بالخارج أو في القاهرة فالسيدة النوبية هي عماد البيت النوبي، وسر تهذيب أبناء النوبة وبشاشة أهلها، ومن جمال البيت تظهر جمال وأناقة صاحبته في "الجرجار" واهتمامهما في العطور والزينة.

"الجرجار":

الزي الرسمي للمرأة النوبية، وهو ثوب من التل الأسود الخفيف ترتديه الفتيات فوق الملابس، ويقال إنه صمم على هذا الشكل قديماً لمسح أثر أقدام المرأة أثناء سيرها فلا يتتبعها أحد.

"الحنة":

تعد "الحنة" من أدوات التجميل الرئيسية للنوبيين و قد نقلتها النوبيات لنساء مصر ورغم اعتقاد البعض ان رسم الحنه يتقصر على الفتيات فقط إلا أن الحنة في النوبة توضع للرجال أيضا، ولكن بطرق وروسومات مختلفة.

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"العطور النوبية" ( الخمرة والدلكة):

وكما تهتم المرأة النوبية بجالها الخارجي أهتمت أيضا بالعناية الشخصية فصنعت أجمل العطور فأشتهرت بـ"الخمرة" وتتكون من خشب الصندل و الصفرة وهى قشرة نوع من أنوع الأسماك في البحر الأحمر والمسك التركي وهو مسك حجر والمحلب والقرنفل وجوزه الطيب.

و"الدلكة" وهي عدة أنواع من الحبوب حيث تمزج بطريقة معينة مع الماء الساخن وزيت السمسم أو زيت الزيتون لتصبح في قوامها كالصلصال ، وكما صارت هذه العطور الآن من الخطوات الأساسية لتعطير العروس حتى في مراكز التجميل عامة .

"المكحلة النوبية":

وبالطبع تستخدم حفيدة الفراعنة المكحلة للتزيين وتجميل عيونها وتحتفظ المرأة النوبية بحكلها في إناء نحاسي صغير الحجم وكان يوضع به الكحل السـائل يسمي "قدموس"، كما تستخدم المحكلة أيضا لتكحيل المولود إما لتجميله أو لحمايته من الحسد.

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