"أمهات مصر" يبحث حل أزمة "النظافة" وتوفير "دادة" داخل المدارس

قالت أميرة يونس منسقة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن عدد كبير من المدارس تعاني من مشكلة عدم النظافة.

وأضافت أميرة، في منشور عبر صفحة اتحاد أمهات مصر، على "فيسبوك"، أن هناك مدارس لا يوجد بها "الدادة" أو عاملين للنظافة، وهو ما أدى إلى سوء دورات المياه التي يستخدمها أبنائهم الطلاب.

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وتسائلت أميرة: "ماذا نفعل من آجل توفير الدادات وحل مشكله النظافة داخل المدارس كأولياء أمور؟، خاصة أنه لا يوجد توفير للعمالة في بعض المدارس؟".

وأضافت داليا الحزاوي منسقة اتحاد أمهات مصر: "للاسف النظافة سلوك وثقافة وحتي لو فيه عاملات لازم البيت يوعي أولاده بضرورة النظافة وإن المدرسة زي البيت بالضبط".

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