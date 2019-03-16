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كشفت مسنة بريطانية، تدعى"بروكينبرو"، تبلغ من العمر 104 أعوام، وتقطن في مدينة "بريستول"، عن آخر آمنياتها قبل أن تفارق الحياة، وهى التعرض للاعتقال من قبل الشرطة رغم عدم ارتكابها أي جرائم طوال فترة حياتها.
وقالت" بروكنبرو"، في خطاب كتبته بيديها: "أمنيتي أن يتم القبض عليّ.. أنا أبلغ من العمر 104 أعوام، ولم أرتكب أي جريمة أو أخترق القانون"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أُدهشت الشرطة البريطانية من رغبة المسنة، وسارعت الشرطة بالرد على خطابها على الفور بالموافقة، بعد تقديم طلب رسمي من موظفي دار الرعاية، وقالت الشرطة إنها ستكون سعيدة بتحقيق رغبة تلك المرأة المسنة، في تجربة تتعلق باختراق القانون.
ومن المقرر، احتجاز المسنة خلال الأسبوع المقبل بناءً على رغبتها، وجاء الطلب الذي تقدمت به دار الرعاية إلى الشرطة، ضمن مبادرة"Wishing Washing Line"، التي تحقق رغبات المسنين في خمس من دور الرعاية لكبار السن في المدينة.
وتقوم هذه الحملة على تلبية رغباتهم عن طريق دعوات وطلبات إلى كل من يستطيع المساعدة، وهي حملة انطلقت منذ الأول من مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بناء على رغبتها.. اعتقال مسنة بريطانية لم ترتكب جرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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