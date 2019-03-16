بالصور| على هامش ملتقى الشباب الأفريقي.. أكلات تشتهر بها مدينة السحر أسوان

تنطلق أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، مساء اليوم، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وذلك على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.

مدينة أسوان بجانب كونها المدينة الواصلة بين مصر وإفريقيا في الجنوب، فلها عادات كثيرة تميزها، كما لها أكلات فريدة يتفنن النوبيون في صنعها، وعلى هامش المؤتمر الدولي، يستعرض التقرير التالي أبرز الأكلات التي تتميز بها مدينة السحر والجمال أسوان.

أبرز تلك الأكلات، هي "الويكا"، عبارة عن بامية جافة تطحن بالمفراك اليدوي ويضاف إليها شرائح بصل، ثم تشوح في السمن مع معلقتي فلفل أسود وملح، ويتم تناولها مع العيش.

كما تشتهر أيضا بلاد الدهب بمشروب الأبرية وهو عبارة عن إذابة الرقاق مع الليمون في ماء دافئ ويقدم في رمضان على الفطار.

أما "الكشيد" فهو عبارة عن قطع لحم تحمر وتطهى مع شرائح بصل لها نكهة مختلفة لأنها تخلط مع مجموعة من البهارات الأسوانية المميزة.

فتة كودبية، هي عبارة عن بامية جافة يقطع عليها عيش جاف.

وعيش الدوكة، ويصنع من عدة طبقات كلها رقيقة يتناول مع معظم الأكلات الأسوانية.

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السخينة فهي عبارة عن لحمة أو فراخ مسلوقة يقطع عليها بصل شرائح، ثم توضع في صلصة "متسبكة"، مع البهارات الأسواني وعيش دوكة.

أما الجاكوت فهو عبارة عن خليط من السبانخ الجافة والملوخية الجافة مع البهارات الأسوانية الممتعة.

وتشتهر بلاد الدهب أيضا بالإتر، أو الملوخية الجافة التي لها نكهة مختلفة أيضا، حيث تطهى مع شوربة الفراخ او اللحمة وعليها تقلية توم بسمن وبهارات أسواني.

تشهد مدينة أسوان وصول الوفود المشاركة في الملتقى من مختلف الجنسيات الأفريقية والعربية، وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الدولية، وخاصة الأفريقية والعربية لكونه الحدث الأهم الذي يجمع بين المنطقتين الأفريقية والعربية.

ويعد ملتقى الشباب العربي والأفريقي أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms)، والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

وتدور أجندة الملتقى 2019 حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خصوصا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، فيما يتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.

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