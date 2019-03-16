بطلة ذهبية العالم بأمريكا: تدربت في معسكر مغلق لمدة شهرين كاملين

أكدت نعمة سعيد بطلة العالم في رفع الأثقال، أن فوزها بالبطولة على أرض أمريكا له شعور خاص جدا خاصة، وإنها استطاعت انتزاع البطولة من 12 دولة شاركت المسابقة، لتذهب إلى مصر وتضج القاعة بالسلام الوطني المصري ورفعها لعلم مصر خفاقا.

وأشارت البطلة، إلى أنها خضعت إلى تدريبات مكثفة في معسكر مغلق مدة شهرين كاملين استعدادا لبطولة أمريكا ورغم قلقها إلا إنها كانت تدفع نفسها للفوز بالبطولة لأن مصر تستحق انتزاع هذا اللقب، وخاصة وسط هذا الجمع الدولي وعلى أرض الولايات المتحدة التي تشارك بلاعب دولي راهنت على أن ينتزع لقب بطل العالم.

وأعلنت نعمة سعيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عقب عودتها من أمريكا أمس، ابنة قرية المحسمة بالإسماعيلية ذات الـ17 عاما، والتي لازالت تدرس في الصف الثالث الإعدادي، وتحتل رقم 9 بين أشقاءها، إنها بدأت التدريب داخل مركز شباب المحسمة بإمكانيات ضعيفة ومحدودة للغاية منذ أن كانت في الصف الـ6 الابتدائي.

وقالت: "قررت أن أخوض أي لعبة رياضية حتى أكون مثل بطلة العالم سارة سمير ابنة الإسماعيلية وقريتي أيضا، وعندما توجهت وجدت أن المركز به لعبتين رياضيتين فقط هي كرة القدم ورفع الأثقال، فقررت أن أمارس لعبة رفع الأثقال وأشارت إلى أن الموقف كان بالنسبة لأهل قريتها في البداية غير مقبول، لكن مع الإصرار بدأت الأسرة في تقبل الأمر".

وأشارت بطلة العالم منذ عام 2014 وحتى 2017 استطاعت أن تحصد جميع الميداليات الذهبية، بدءا من بطولة الجمهورية مرورا ببطولة العرب والتضامن الإسلامي وبطولة أفريقيا، ودورة أفريقيا في الجزائر ،والاوليمبية في الأرجنتين، ومنها ذهبية بطولة العالم.

ووجهت تقديرها للواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، الذي أوفد لها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ووفد مرافق لها لاستقبالها عقب عودتها ووصولها إلي مطار القاهرة.

ومن جانبه، أعلن هاني علي رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحسمة المحطة، أن إمكانيات المركز تعد متواضعة للغاية، ورغم ذلك استطاع المركز تقديم نماذج متعددة شاركوا في بطولات محلية وقومية وحصلوا على الذهبية.

وألفت إلى أن كابتن حلمي عبد الباري مؤسس اللعبة "رفع الأثقال "كان السبب وأسرته التى تعمل جميعها بمجال التدريب في اللعبة أن يحققوا بطولات بأبناء المركز .

وفي السياق حرص اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على استقبال البطلة نعمة سعيد فهمي بطلة العالم فى بطولة رفع الأثقال للناشئين 2019 والتى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية ،وذلك بعد وصول البطلة أبنة قرية المحسمة المحطة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضى بعد فوزها وحصولها علي 3 ذهبيات في وزن 59 خطف و88 رفع والنطر 107 بديوان المحافظة، وذلك في حضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة وسامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والنواب أحمد بدران البعلى وآمال رزق الله عضوا البرلمان وهاني على رئيس مجلس ادارة مركز شباب المحسمة المحطة وعبد الباري حلمي مدرب رفع الأثقال بالمركز.

وأشاد المحافظ، بما حققته البطلة نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال وحصدها لثلاث ذهبيات ببطولة العالم للناشئين في أمريكا في "الخطف والنطر والمجموع" بمنافسات وزن 59 كيلو جرام، إضافة لكونها تعد اللاعبة المصرية الوحيدة التي تمثل مصر في منافسات هذه البطولة.

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وأكد أنه لابد من تشجيع التوسع فى نشر هذه الرياضة ودعم وتنشيط جميع الألعاب الرياضية بمختلف مؤاكز الشباب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للموهوبين والمتميزين فى مختلف اللعبات .

يذكر أن مصر ستستضيف بطولة أفريقيا للكبار أبريل المقبل، فى رفع الأثقال والتي تعد إحدى المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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