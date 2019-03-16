انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف ألقى شرطي شجاع القبض على منفذ جريمة نيوزيلندا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 12:51 مساءً - رُصد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قبض شرطي على الإرهابي منفذ المجزرة الوحشية، أمس الجمعة، في مسجدين بنيوزيلندا، ومنعه من الهروب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "الشرطي النيوزيلندي وجّه سيارته نحو سيارة السفاح وصدمها فرفعها فوق الرصيف، ما أدى إلى توقف عجلاتها، وبعد ذلك نزل الشرطي من سيارته وألقى القبض على الإرهابي".

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وأفاق العالم أمس على مجزرة مروعة؛ بعد أن أقدم رجل مع آخرين على اقتحام مسجدين وإطلاق النار مباشرة على المصلين، مُردياً 51 قتيلاً، بينهم عرب وآسيويون، فضلاً عن إصابة أكثر من 40 شخصاً.

صباح اليوم بدأت محاكمة الإرهابي، ووجّهت له محكمة "كرايست تشيرش" الجزئية تهمة قتل واحدة، بعد جريمة نفّذها أمس قتل فيها 51 مسلماً بمعاونة إرهابيَّيْن آخرَين في مسجدين بنيوزيلندا.

ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية يوم 5 أبريل المقبل، وهو واحد من بين 3 أشخاص اعتقلتهم الشرطة النيوزيلندية إثر المجزرة التي هزت العالم.