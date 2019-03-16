بالفيديو| "الخارجية" تحتفل بالمرأة في يوم الدبلوماسية المصرية

احتفلت وزارة الخارجية المصرية، أمس، بيوم الدبلوماسية المصرية، والذي يتم الاحتفال به في الخامس عشر من مارس من كل عام.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى: "أن وزارة الخارجية خصصت هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي، وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ إقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي.

وأضاف حافظ: أن "الجهاز الدبلوماسي المصري حريص على أن يعكس الوجه المشرف للمرأة المصرية حيث كانت وزارة الخارجية المصرية في طليعة مؤسسات الدولة التي منحت للمرأة المصرية مجالاً للتقدم والتفوق، وأن تتبوأ مناصب قيادية في داخل مصر وخارجها".

وفي هذا السياق، أوضح حافظ أن وزارة الخارجية أعدت فيديو بهذه المناسبة بعنوان "المرأة في الدبلوماسية المصرية: عمل وجهد من أجل الوطن"، وذلك لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المرأة في العمل الدبلوماسي سواء بديوان وزارة الخارجية أو بالخارج من أجل خدمة ورفعة الوطن.

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ومن جهة أخرى، تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير، إلى السفير وزير الخارجية لتخصيص احتفال الوزارة هذا العام بيوم الدبلوماسية المصرية، والذي يوافق 15 مارس من كل عام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي.

كما أشادت رئيسة المجلس، بالفيديو الذي أعدته وزارة الخارجية بهذه المناسبة بعنوان "المرأة في الدبلوماسية المصرية".

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