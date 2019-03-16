5 فوائد مذهلة لتناول الأطفال للبرتقال

اعتدنا على تناول البرتقال بكثرة في فصل الشتاء لتجنب الأصابة بنزلات البرد، وبعض الأمراض الشتوية، ألا ان هناك فوائد كثيرة له يقدمها للأطفال، وذلك بحسب موقع mom junction المهتم بشؤون صحة الاطفال وخاصة الرضع.

وأكد الموقع على ضرورة تجربة إعطاء البرتقال للأطفال في عمر سنة، وذلك لتجنب إصابة الأطفال بحساسية الحمضيات التي تظهر على هيئة طفح جلدي حول الفم والشفتين، وتظهر هذه الأعراض في غضون ساعتين بعد تناول الفاكهة.

وتتصدر فوائد لبرتقال قائمة الوجبات الخفيفة الصحية المنعشة للأطفال، وذلك لانها ثمرة غنية بفيتامين ج والعديد من الفيتامينات والمواد المغذية والغنية بالمعادن والفيتامينات المفيدة للغاية للأطفال، حيث أن برتقالة واحدة تحتوي على حوالي 12% من للألياف التى يحتاجها الجسم.

وعرض الموقع بعض الفوائد الاخرى للبرتقال ومنها:

- يعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، والتخلص من عسر الهضم شائع بين الأطفال.

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- يساعد في تقليل فرص الإمساك لأنها غنية بالألياف.

- عصير البرتقال الطازج المخفف بالماء يساعد أيضا في التعامل مع الإسهال.

- علاج فعال لنزلات البرد والسعال.

- يحمي الطفل من الالتهابات الثانوية.

- تساعد في بناء المناعة والتعافي من العديد من الأمراض الأخرى.

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