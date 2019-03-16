"قومي المرأة" يشيد بتقدير وزير الخارجية لدور المرأة المصرية في العمل الدبلوماسي

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير، إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية لتخصيص احتفال الوزارة هذا العام بيوم الدبلوماسية المصرية، والذي يوافق 15 مارس من كل عام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي.

وأعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وامتنانها لاهتمام الوزارة بتقدير دور المرأة المصرية في العمل الدبلوماسي وإبراز جهودها ونجاحاتها منذ إقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، وحرص الوزارة على تقديم الوجه المشرف للمرأة المصرية ، مؤكدة سعادتها بتزامن تخصيص الوزارة هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي مع احتفالات المجلس بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية.

كما أشادت رئيسة المجلس، بالفيديو الذي أعدته وزارة الخارجية بهذه المناسبة بعنوان "المرأة في الدبلوماسية المصرية: عمل وجهد من أجل الوطن" لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المرأة في العمل الدبلوماسي سواء بديوان وزارة الخارجية أو بالخارج من أجل خدمة ورفعة الوطن.

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