بالصور| منى زكي تلتقي بياسمين عبدالعزيز وحلا شيحة: "قلبي يا رب"

نشرت منى زكي، صورًا تجمعها بالفنانتين ياسمين عبدالعزيز وحلا شيحة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها بكلمات حب لياسمين قائلة: "قلبي يا رب"، وتابعت موجهة رسالة لحلا شيحة بأنها تحب رؤيتها.

كما نشرت ياسمين عبد العزيز، صورة من لقائهما أيضًا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها بطريقة ساخرة حول عودة صديقتها حلا شيحة للفن، قائلة: "كونتشي فين يا حلا".

وتفاعل متابعو منى زكي، مع الصور التي نشرتها، مشيدين بتجمع الثلاثي من جديد، وجاءت التعليقات كالآتي: "أحلى جيل من ممثلات مصر الجميلة"، "قمرات ومحترمات طول عمركم بنحبكم جدا".

وكانت منى زكي شاركت مؤخرًا في حفل خيري لجمع التبرعات لصالح اللاجئين السوريين.

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