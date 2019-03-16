- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نشرت منى زكي، صورًا تجمعها بالفنانتين ياسمين عبدالعزيز وحلا شيحة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها بكلمات حب لياسمين قائلة: "قلبي يا رب"، وتابعت موجهة رسالة لحلا شيحة بأنها تحب رؤيتها.
كما نشرت ياسمين عبد العزيز، صورة من لقائهما أيضًا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها بطريقة ساخرة حول عودة صديقتها حلا شيحة للفن، قائلة: "كونتشي فين يا حلا".
وتفاعل متابعو منى زكي، مع الصور التي نشرتها، مشيدين بتجمع الثلاثي من جديد، وجاءت التعليقات كالآتي: "أحلى جيل من ممثلات مصر الجميلة"، "قمرات ومحترمات طول عمركم بنحبكم جدا".
وكانت منى زكي شاركت مؤخرًا في حفل خيري لجمع التبرعات لصالح اللاجئين السوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| منى زكي تلتقي بياسمين عبدالعزيز وحلا شيحة: "قلبي يا رب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.