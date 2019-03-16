حسب الفئة العمرية.. ما عدد ساعات النوم المثالية لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يعتبر نقص النوم ظاهرة عالمية تنعكس سلباً على الصحة العامة، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالبدانة وأمراض التمثيل الغذائي. ويهدد نقص النوم الأطفال أكثر من أي فئة عمرية أخرى، لأن حاجتهم إليه جزء أساسي من النمو السليم. إليك ساعات النوم التي يحتاجها الطفل حسب عُمره، وطرق مساعدة الطفل على النعاس، حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتي".

-من 4 إلى 12 شهراً: يحتاج الطفل إلى ما بين 12 و16 ساعة من النوم.

-من عام إلى عامين: يحتاج الطفل إلى 11 إلى 14 ساعة من النوم.

-من 3 إلى 5 أعوام: يحتاج الطفل إلى 10 إلى 13 ساعة من النوم.

-من 6 أعوام إلى 12 عاماً: يحتاج الطفل إلى 9 إلى 12 ساعة من النوم.

-من 13 إلى 18 عاماً: يحتاج الطفل إلى 8 إلى 10 ساعات من النوم.

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وتشير دراسات حديثة إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال وخاصة المراهقين ينامون أقل من المطلوب. إليك 7 إجراءات تساعد الطفل على النوم:

1- على الأبوين التمسّك بروتين النوم كل ليلة، وخاصة تخفيف الإضاءة ومنع استخدام الإلكترونيات قبل موعد النوم بساعة، وتعتيم البيت في موعد النوم.

2-تحفيز الطفل على الالتزام بموعد النوم من خلال مكافآت، مثل الخروج إلى التنزه في المكان المفضل إليه، وترتيب مواعيد لاستضافة أصدقائه، وغير ذلك من الحوافز.

3- التأكد من إغلاق كل الشاشات الإلكترونية قبل موعد النوم بساعة، أو بنصف ساعة على الأقل.

4- تقديم أطعمة صحية قليلة الدهون، وغير مقلية، والحث على شرب الحليب الدافئ في المساء.

5- تحفيز الطفل على ممارسة النشاط البدني والألعاب الرياضية والتمارين خلال النهار.