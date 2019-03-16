انت الان تتابع تفاصيل خبر "#مرحباً_أخي".. هكذا استقبل الضحايا جزار نيوزيلندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 11:48 صباحاً - بعد ساعات من مجزرة مسجدي نيوزيلندا، تحوّلت عبارة "Hello Brother" (مرحباً أخي)، التي استقبل بها أحدُ الضحايا منفّذَ المجزرة، إلى وسم عالمي بعبارات الغضب والاستنكار.

وقال مغردون إن قائل تلك العبارة هو شيخ أفغاني يدعى داود نبي، ويبلغ 71 عاماً، وتصادف وجوده عند بوابة المسجد مع دخول القاتل برينتون تارانت.

ويُسمع صوت اللاجئ الأفغاني وهو يقول العبارة في بداية مقطع الفيديو الذي صوره منفّذ المجزرة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بيد أن تارانت لم يرد التحية بمثلها، بل سارع إلى إطلاق وابل من الرصاص عليه ليكون أول الضحايا.

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وانتشر الوسم HelloBrother# على نطاق واسع في الإنترنت، حيث استخدمه مدونون للتعبير عن ردود أفعالهم الغاضبة والحزينة بقصائد ورسوم وعبارات مؤثرة.

وصباح اليوم بدأت محاكمة الإرهابي، ووجّهت له محكمة "كرايست تشيرش" الجزئية تهمة قتل واحدة، بعد جريمة نفّذها أمس قتل فيها 51 مسلماً بمعاونة إرهابيَّيْن آخرَين في مسجدين بنيوزيلندا.

ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية يوم 5 أبريل المقبل، وهو واحد من بين 3 أشخاص اعتقلتهم الشرطة النيوزيلندية إثر المجزرة التي هزت العالم.