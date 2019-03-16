بالصور| طفلة صينية تتغلب على ضمور عينيها بالـ"جيتار"

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عانت طفلة صينية تدعى "إيفي هيرست"، تبلغ من العمر4 سنوات، وتعيش مع والدتها في "ميشيجان"، من ضمور في "العينين"، بسبب حالة تسمى "أنثالميا"، بالإضافة إلى سوء التغذية بدرجة كبيرة، وتتفوق على معاناتها وإصاباتها بالغناء والعزف على آلة "الجيتار".
تشعر"إيفي"، بالخوف الشديد من التردد على المستشفيات، لذا قررت أن تعالج خوفها بالغناء والعزف أثناء فحص الأطباء مخها، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
تغني"إيفي"، فيما يعزف لها أحد الأطباء على الجيتار، وذكرت والدتها: "العلاج بالموسيقى لا يشمله التأمين في هذا الوقت، فإن الموسيقى هي دواء إيفي". ￼
وأضافت: "ليس لدينا أي فكرة عما تحمله حياة إيفي في مستقبلها، وليس لديها تاريخًا طبيًا من قبل التبني، ونحن الآن نحاول ببساطة جمع معلومات عن حالتها الصحية".
وتحاول عائلتها جمع التبرعات للمساعدة في دروس العلاج بالموسيقى، وأي فواتير طبية تحتاج إليها.
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