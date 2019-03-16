دراسة: الجرجير منشط جنسي وحيوي أكثر من الأدوية

"لو عرفوا فوائد الجرجير كانوا زرعوه تحت السرير"، مثال قديم يتداوله أجدادنا، يؤكد فوائد الجرجير للصحة الجنسية، حيث كشفت دراسة حديثة نشرها موقع Healthly، أن الجرجير يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مضادة للأكسدة التي تعمل على امتصاص الملوثات البيئية التي تؤثر على الرغبة الجنسية بالسلب.
وأكدت الدراسة أن تناول الجرجير بجانب أي طعام يجعل الشخص أكثر نشاط وحيوية وذلك لأنه يعمل على تحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى أنه يعتبر المصدر الرئيسي لتحفيز هرمون "الستيرويدية" الذي يعمل على تحسن فاعلية الغدّة القلفية.
وأثبتت تجارب علمية أن تناول الجرجير يزيد من إفراز هرمونات "التستسيرون" الذكية، ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الرغبة الجنسية.
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