عن طريق الخطأ.. زوجة تنشر فيديو حميميا على "ستوري فيس بوك" بدلا من الرسائل الخاصة

زوجها سيبتعد عنها لمدة 5 سنوات على الأقل، حيث يعيش ويعمل في دولة أخرى، لذا أقدمت زوجة بلغارية على تصوير مقطع فيديو حميمي لها على السرير كي ترسله إليه عبر الرسائل الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

صدمت الزوجة بمجرد رؤيتها لهذا الفيديو منشور عبر خاصية "استوري" الخاصة بها، ما أتاح مشاهدته من قبل أصدقائها وعائلتها لأكثر من 2000 مرة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

أصاب هذا الفيديو عائلتها بصدمة وإحراج كبيرين، حيث ظهرت فيه على سريرها وتتحدث بحميمة مع زوجها، الذي كانت تتصور أنها أرسلته عبر المحادثة السرية الخاصة.

Advertisements

وشاهد الفيديو، ابن السيدة البالغ من العمر 20 عاما، الذي قال لوسائل الإعلام المحلية، إنه لن يتمكن من العودة إلى المنزل لمدة 5 سنوات على الأقل، بسبب الإحراج الذي تعرض له.

من جانبه، شعر زوج السيدة بالغضب الشديد جراء تلك الواقعة المحرجة، حتى أنه رفض التحدث إلى زوجته لعدة أيام.

وادعت الزوجة أنها صورت هذا الفيديو، بسبب شعورها بالملل، لافتة إلى أنها اضطرت إلى اللجوء لأصدقائها المقربين، من أجل التغلب على الموقف الذي تعرضت له.

​