بالصور| "قومي المرأة" بالمنوفية ينفذ معرض منتجات السيدة الريفية

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية، أنشطته في إطار الاحتفال بمئوية المرأة المصرية، حيث نفذ الفرع حملة "لأني رجل"، بمدينة السادات. ووصل إجمالي المشاركين 4800 مستفيد، فيما نفذ الفرع حملة "طرق الأبواب"، بمدينة شبين البر الشرقي مركز شبين الكوم بقرى "الراهب – اصطباري – كفرالمصيلحة - ميت خاقان". كما وصل إجمالي المشاركين 19200 مستفيد، ونفذ الفرع معرض "منتجات المرأة الريفية" بقاعة مديرية الشؤون الصحية، وصل إجمالي المستهدفين 300 سيدة. Advertisements ​

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