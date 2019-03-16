كيم كارداشيان تكشف عن خزانة ملابسها المشهورة والأنيقة

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واشنطن ـ رولا عيسى
بدأت النجمة كيم كارداشيان، 38 عاما، حياتها كمنسقة ملابس للنجوم، واليوم عادت كيم إلى خزانة ملابسها الخاصة من خلال مشاركة عبر موقع "إنستغرام".
وعرضت كيم كارداشيان خزانة ملابسها الأنيقة والمشهورة والتي جمعت أكثر من مليون إعجاب عبر "إنستغرام"، وظهرت نجمة Keeping Up With The Kardashians مرتدية فستانا أبيض مكشوف الظهر في صورتها عبر الموقع.
وتميّزت كيم بجسدها الجذاب في مواجهة الكاميرا، وجاء الكلمات المصاحبة للصورة "في خزانة ملابس كيم المزخرفة بين أحذيتها العديدة وحقائبها الغالية"، إلا أن الحياة لم تكن وردية تماما بالنسبة إلى زوجة مغني الراب كاني ويست، حيث بدأت كيم حياتها من خلال العمل كمنسقة ملابس لباريس هيلتون وفقا إلى مجلة "وي"، وأشارت مجلة "فوربس" إلى أن ثروة الممثلة بلغت 350 مليون دولار عام 2018.
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