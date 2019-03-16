أضرار صحية قد تصيب جسمك عند شرب القرفة مع الجنزبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعد القرفة من أهم المشروبات والتوابل لمعظم الأكلات نظرا لأنها تمد الجسم بكثير من العناصر الغذائية والفوائد الرائعة، كما أنها تعالج بعض الأمراض البسيطة وتمنع البعض الآخر، ويمكن الإستفادة منها في مجالي التجميل والعناية بالشعر عن طريق تدخلها في معظم الخلطات والوصفات الطبيعية المخصصة لذلك.

وكذلك الجنزبيل الذي يعتبر من أهم النباتات الي تعالج الكثير من الأمراض مثل هشاشة العظام، والحماية من الزهايمر، وكذلك مد الجسم بالقوة والحيوية المطلوبة خلال اليوم، ويحمل في مكوناته الكثير من المواد والمركبات الضرورية لمنع الإلتهابات وحماية الجسم من بعض أنواع الأمراض الخطيرة.

وكثير من الناس تخلط القرفة مع الزنجبيل، فالبعض يعشق هذا الطعم الفريد ولكن هناك مخاطر عديدة يسببها مزج القرفة مع الجنزبيل في مشروب والإفراط في تناوله، وهذه هي أضرار مزج القرفة مع الجنزبيل، وفق ما نشره موقع "ae24".

- ينتج منها تقرحات في المعدة وتمزق في الأغشية المخاطية التي تحمي الجهاز الهضمي وتحدث آلام وأوجاع وحموضة مزعجة لصاحبها ويمكن أن تسوء الحالة ويحدث ثقب في جدار المعدة والأمعاء.

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- يصبح المرء عرضة لحدوث إغماء لأكثر من مرة في اليوم الواحد إذا درى تناول القرفة والزنجبيل أكثر من مرة خلال اليوم لأنها تخفض من نسبة السكر في الدم وكذلك ضغط الدم بشكل كبير للغاية والذي يمثل خطرا جسيما.

- تصل أضرار القرفة إلى الطحال ويمكن أن تعطله عن عمله الهام لأنه ينقي الدم ويمنع حدوث الإلتهابات لذلك يمنع المصابون بأمراض الطحال من تناول القرفة والزنجبيل نهائيا.

- تحدث زيادة في عدد ضربات القلب لأن القرفة والزنجبيل معروفان بدورهما في تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير وفوق المعدل المطلوب.

- يجب الحذر دائما من خلط المواد الطبيعية مع بعضهما البعض لأن تناول القرفة مع الزنجبيل قد يتسبب في تخثر الدم.

- يؤثر هذا المشروب أيضا على الجهاز العصبي بشكل كبير فيشعر الشخص بالتوتر والقلق وتقلبات مزاجية بشكل كبير.