ارتفاع عدد وفيات الأطفال الرُّضع في تونس

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انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع عدد وفيات الأطفال الرُّضع في تونس والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 09:50 صباحاً - ارتفعت حصيلة الأطفال الذين قضوا بمركز توليد حكومي في تونس إلى 15 رضيعاً، في حين أكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، أن "قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ".
ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء عن رئيس لجنة التحقيق، محمد الدوعاجي، قوله: إن "العدد النهائي للرضَّع المتوفين في مركز التوليد والوِلدان بمستشفى الرابطة، بسبب تعفن جرثومي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بلغ 15 حالة من بين 22 حالة مسجلة في المركز، خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس الجاري".
وأوضح الدوعاجي أن "حالات الوفاة السبع الأخرى لا علاقة لها بهذا التعفن".
رئيس لجنة التحقيق أكد أنه "لن تقدَّم أي معلومة للرأي العام قبل يوم الـ27 من مارس الحالي، بشأن السبب الحقيقي لوفاة الوِلدان الذي ستثبته التحاليل"، مضيفاً: إن "النيابة العمومية تنتظر بدورها النتائج النهائية، لتحديد موضع التعفن الجرثومي، سواء على مستوى تركيبة المستحضر الغذائي في حد ذاتها أو خلال عملية خلطها أو في أثناء حفظها".
وأعلنت وزارة الصحة التونسية وفاة 12 رضيعاً بسبب تعفن جرثومي؛ وهو الأمر الذي دفع وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، إلى تقديم استقالته.
ووعد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، "بمحاسبة المقصرين".
وكانت مشاهد بثتها محطات التلفزة التونسية مؤخراً، أظهرت عملية تسليم جثامين الأطفال الرضَّع إلى أهاليهم في علب كرتون، أثارت صدمة بالبلاد.
يشار إلى أن تقريراً نُشر في عام 2016، شاركت في إنجازه نقابة "الجامعة العامة للصحة"، كشف أن "خدمات الصحة العمومية تشهد تراجعاً منذ عام 1990، ولا تلبي طلبات المواطنين"، في حين تسجل المستشفيات الخاصة ازدهاراً كبيراً".
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