انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 45 مهاجراً بغرق قاربهم قبالة سواحل المغرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 09:50 صباحاً - لقي 45 مهاجراً أفريقياً مصرعهم في حادث غرق قارب قبالة سواحل المغرب الشمالية، وفقاً لما أفادت به ناشطة إسبانية.

وكشفت هيلينا مالينو، المسؤولة بمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" (غير حكومية)، عن وقوع الحادث في تغريدة لها على منصة "تويتر"، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ووصفت هيلينا مالينو، الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين (مقيمة بالمغرب)، هذا الحادث بـ"الفاجعة".

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من جهة ثانية قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أهلية)، الجمعة: إنه "تم نقل جثة مهاجرة (لم تذكر جنسيتها) إلى المستشفى بمدينة الناظور (شمال)، بعد غرق قارب كان يقلّ مهاجرين إلى إسبانيا انطلاقاً من سواحل شمالي المغرب".

وأضافت الجمعية في صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعية، الجمعة، أنها "لم تتوصل لأخبار عن نحو 63 من المهاجرين الآخرين الذين كانو على متن القارب الذي كان يقلّهم جميعاً".

وأفاد مسؤول للصحافة المحلية بأن "البحرية المغربة أنقذت نحو 21 مهاجراً على الأقل، الخميس، بعد تعطل زورقهم المطاطي، وأنه تم انتشال جثة واحدة".

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، أن جميع المهاجرين ينحدرون من أفريقيا جنوبي الصحراء، في الوقت الذي لم يكشف عن مصير باقي المهاجرين.