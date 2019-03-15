فراخ مهروسة ولبن خالي الدسم.. تعرف على النظام الغذائي لإنجاح عمليات السمنة

القوام الممشوق حلم لعديد من الأشخاص، وخاصة السيدات، اللاتي يتبعن أغلبهن أنظمة ريجيم قاسية من أجل الوصول للوزن المثالي، وتلجأ العديد منهن للخضوع لجراحات السمنة، لتوفير الجهد، والوقت.

ولضمان نجاح العملية، والوصول للنتيجة المرتقبة، ينصح الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي قبل وعقب إجراء العملية لضمان نجاحها، موضحًا أنه يجب اتباع نظام غني بالبروتين مع نسب منخفضة من الكربوهيدرات، فضلا عن تناول السوائل بكثرة، بجانب بعض الفيتامينات اللازمة لصحة الجسم، وذلك على مدار أسبوعين قبل إجراء العملية.

وأضاف المصري خلال بيان صحفي، أن المريض يتناول جميع أنواع الطعامة عقب العملية، ولكن بكميات قليلة مع الإلتزام بالفيتامينات والمكملات الغذائية التى ينصح بها جراح السمنة.

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وحدد الاستشاري، عدة أنظمة غذائية خلال الأسابيع الأولى عقب العملية، والتي جاءت على النحو التالي:

في الأسبوعين الأول والثاني، يفضل تناول سوائل بدون سكر أو بسكر دايت ومن ضمنها العصائر، والنعناع، والينسون، والكركدية وحليب خالي الدسم، فضلا عن شوربة دون دسم، وشوربة عدس أو طماطم.

واضاف المصري أنه في الأسبوع الثالث والرابع يبدأ المريض في تناول الطعام سهل البلع مثل شوربة لسان عصفور أو الشعرية، والزبادي خالي الدسم، مع بطاطس بيوريه، أوجبنة قريش، وكورن فليكس دايت بلبن خالي الدسم، على أن يتحول الطعام فى الأسبوع السادس الى أكل مهروس وشوربة خضار، وفراخ وسمك ولحم مسلوق ومهروس جيداً، مع سلطة قطع صغيرة، وفاكهة.

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