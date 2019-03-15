بفستان شفاف.. ليلى علوي تتألق بحفل ملكات جمال العالم: "افتتاح جميل وواجهة مشرفة"

حلت الفنانة ليلى علوي، مساء أمس لحفل افتتاح ملكة جمال العالم للسيحة والبيئة 2019، كعضو لجنة تحكيم.

وتألقت "علوي" بفستان أسود شفاف، مزين بالورود البارزة، الملونة، وله بطانة سوداء أيضًا، مع تسريحة شعر بسيطة، ومكياج ترابي سموكي.

ونشرت ليلى صورة من الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مُعلقة: "شرف ليا اني أكون عضو لجنة تحكيم حفل تتويج "ميس ايكو" ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة اللي بتستضيفها مصر للسنة الخامسة على التوالي، كان افتتاح جميل وتنظيم أكتر من رائع وواجهة مشرفة".

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وأقيم حفل افتتاح مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019"، مساء أمس، في فندق الماسة.

وقدمت المتسابقات "fashion show" مميز، حمل تراث بلادهن المختلفة، وذلك في حضور أعضاء هيئة التحكيم، وعلى رأسهم الدكتورة آمال رزق رئيس المسابقة، والفنانة ليلى علوي والفنان فراس السعيد، بالإضافة لحضور الفنان رامي جمال في نهاية الحفل، قبل إعلان قائمة "top 10".

يذكر أن حفل الختام سيقام نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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