تعرفي على وصفات طبيعية لشعر صحي لامع

سواء كنت تتمتعين بشعر قصير أو طويل، أشقر.. بني.. أو أسود، فإن المظهر اللامع لـ خصلات شعرك هو ما سيمنحه النضارة والتألّق.

يفقد الشعر لمعانه بسبب عوامل كثيرة، منها استخدام مستحضرات خاطئة، التعرّض للهواء الجاف والملوّث، الاستحمام بماء كلسية.. وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تلفه وفقدانه نضارته.

في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي ستمنح شعرك مظهراً لامعاً ومشرقاً.

1- وصفة العسل

باتت فوائد العسل لنضارة الشعر وصحّته معروفة، فهو يحتوي على مكوّنات مرطّبة ومغذية، وأصبح يشكل أحد العناصر المركّبة لمعظم مستحضرات العناية بالشعر. ضعي ملعقتين من العسل في كوبين من الماء الفاتر واخلطيهما جيداً. وزّعي الخليط على شعركِ واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة. اغسلي شعركِ بعدها بشامبو ذات تركيبة ناعمة وجفّفيه جيداً.

يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

2- وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون

اهرسي حبة من الأفوكادو الطازجة في وعاء نظيف وجاف وأضيفي إليها ملعقتين من زيت الزيتون الطبيعي. اخلطي المكوّنات حتى تحصلي على قناع تضعينه على شعركِ الرطب. وزّعي الخليط على كامل الشعر وارتدي قبعة بلاستيكية، واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة. اغسلي شعركِ بالشامبو ذات التركيبة الناعمة وجففيه جيداً.

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يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

3- وصفة البيض والعسل

بفضل احتوائه على البروتينات والأحماض الدهنية، يساعد البيض في علاج الشعر المتضرّر وتغذيته. في وعاء نظيف وجاف، ضعي بياض بيضة واحدة مع ملعقة من العسل الطبيعي وملعقة من زيت الزيتون وامزجيها جيداً. وزّعي المزيج على شعركِ الرطب وأشبعيه من جذوره حتى أطرافه واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بالشامبو الناعم.

يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

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