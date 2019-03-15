مصري يحاول تهريب 3 سلاحف داخل علبة "شوكولاتة" بمطار في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

ألقى موظفو الجمارك بمطار ألمانيا القبض على رجل مصري (69 عامًا) داخل مطار "شونفيلد" في برلين العاصمة الألمانية، أثناء محاولته تهريب مجموعة من السلاحف المحمية، إلى برلين.

وفشلت محاولة الرجل المسن في تهريب مجموعة من السلاحف الصغيرة داخل علبة حلويات حاول تهريبها من القاهرة إلى ألمانيا، حيث لم يتمكن من عبور البوابات الألمانية بعدما تم توقيفه من قبل موظفي الجمارك الألمان. الذين فحصوا محتويات العلبة التي كانت تحوي 3 سلاحف حية من المغرب، في حين أن المسافر أخبرهم سابقًا إنه يحمل مجرد علبة شوكولاتة.

ولم توضح أي جهة الغرض من وراء أخذ الرجل هذ السلاحف معه على الطائرة المتجهة إلى ألمانيا - وفق ما نشره موقع "يورونيوز".