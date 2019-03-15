5 بدائل للحليب تعطيك نفس الفوائد الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

الحليب أحد أهم المشروبات التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الرئيسية، لكن بعض الأشخاص قد يعانون حساسية اللاكتوز فلا يمكنهم شرب حليب الأبقار العادي بأي حال.

ويجد آخرون صعوبة في شرب الحليب بسبب مذاقه الذي غير المحبب لهم، في هذا الموضوع 5 بدائل لحليب الأبقار تمد الجسم بنفس فوائده دون أن تسبب الحساسية لخلوها من اللاكتوز، وفقًا لموقع "Dailymedical".

- حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز على البروتينات والفيتامينات ومعادن الحديد والزنك والماغنيسيوم، علاوة على نسبة كبيرة من فيتامين d الذي يعطي البشرة الترطيب والنضارة ومقاومة علامات التقدم في العمر، وبخلاف خصائصه التجميلية يخلو حليب اللوز من اللاكتوز؛ لذا هو خيار مثالي لمن يعانون حساسية اللاكتوز، أو من يعانون من انتفاخات البطن والإسهال.

- الخضراوات الورقية

الخضروات الورقية كالجرجير والسبانخ والبروكلي وأوراق الفجل، أحد أهم الأطعمة التي ينبغي أن يتناولها الجميع، فهي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتخفف من اضطرابات مستويات السكر في الدم عبر إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الدم بعد تناول الوجبات، بالإضافة لاحتواء هذه الخضراوات على كمية كبيرة من الكالسيوم، ولهذا تصلح كبديل جيد لحليب الأبقار، ومن المهم إضافة أحد أنواع الخضراوات الورقية على المائدة خلال الوجبات اليومية لتعويد الصغار على تناولها.

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- حليب الأرز

يصنع حليب الأرز من حبوب الأرز البني غير المحلى، ويحتوي على العديد من العناصر المهمة لصحة القلب مثل الماغنيسيوم، والفيتامينات، كما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى دوره الفعال في التخلص من الوزن الزائد.

- حليب الصويا

يمكن الحصول على حليب الصويا من المتاجر بسهولة، ويعتبر أفضل بديل لحليب الأبقار لأنه يشبهه في احتوائه على الكالسيوم والحديد، لكنه خالٍ من اللاكتوز، لذا يناسب الأشخاص الذين يعانون حساسية اللاكتوز، كما يحتوي حليب الصويا على نسبة 75 بالمائة من مضادات الأكسدة.

- حليب جوز الهند

من أشهر بدائل الحليب، ويتوفر في أغلب المحال التجارية والمتاجر، كما يمكن تحضيره منزليا عبر خلط كمية من الماء مع قطع من جوز الهند في وعاء ونقعه لمدة ساعة ثم تصفية الحليب باستخدام قماش نظيف، ويحفظ حليب جوز الهند في الثلاجة لحين الاستخدام.