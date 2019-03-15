فاكهة تخلصك من تشقق الكعبين.. ضعيها على قدمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
يبدو المظهر الخارجي لتشقق الكعبين غير مريح مع الشعور بألم في القدم، وينشأ نتيجة نقص الترطيب والجفاف بهذه المنطقة والتعرض للهواء البارد واستخدام صابون حاد أو الإصابة بأحد المشكلات الصحية مثل السكري.
وعادة ما يبحث المصابين بتشقق الكعبين عن حلول بسيطة وسريعة للتخلص من هذه المشكلة، خاصة كريمات الترطيب، في حين يأتي الموز كثمرة سحرية لعلاج المشكلات الجلدية وجفاف البشرة وتنعيم القدمين.
ويعد الموز مقشر ومرطب طبيعي ولطيف، حيث يحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على ترطيب الجلد الجاف، فضلا عن فيتامين A الذي يعالج تشقق وجفاف الكعبين، وفيتامين E الذي يحارب تلف خلايا الجلد، وفقًا لموقع "healthier talk".
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