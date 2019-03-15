ما بين 3 آلاف إلى 349 دولار.. سعر "إيجار" شقة مكونة من غرفتين في مدن العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

في حال السفر بقصد الدراسة أو العمل إلى بلد أخرى فإن استئجار شقة هو الخيار الأفضل، فقضاء شهور داخل الفنادق السياحية يُعد أمر مكلفًا للغاية.

ووفقًا لموقع "statista"، هذه هي تكلفة إيجار شقة مكونة من غرفتين في بعض مدن العالم

- هونج كونج

تصل تكلفة إيجار الشقة في هونج كونج إلى 3737 دولار شهريًا.

- نيويورك

تصل تكلفة إيجار الشقة في نيويورك إلى 2854 دولار شهريًا.

- باريس

تصل تكلفة إيجار الشقة في باريس إلى 2483 دولار شهريًا.

- لندن

تصل تكلفة إيجار الشقة في لندن إلى 2410 دولار شهريًا.

- سنغافورة

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تصل تكلفة إيجار الشقة في لندن إلى 1974 دولار شهريًا.

- طوكيو

تصل تكلفة إيجار الشقة في طوكيو إلى 1740دولار شهريًا.

- شنجهاي

تصل تكلفة إيجار الشقة في شنجهاي إلى 1343 دولار شهريًا.

- برلين

تصل تكلفة إيجار الشقة في برلين إلى 1160 دولار شهريًا.

- ريو دي جينيرو

تصل تكلفة إيجار الشقة في ريو دي جينيرو إلى 771 دولار شهريًا.

- نيو دلهي

تصل تكلفة إيجار الشقة في نيو دلهي إلى 349 دولار شهريًا.