انت الان تتابع تفاصيل خبر بالدلالات والتفاصيل.. هذه عقيدة منفذ مجزرة نيوزيلندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 09:49 مساءً - أثارت العبارات التي كتبها منفذ هجوم نيوزيلندا على أسلحته، اليوم الجمعة، تساؤلات الكثيرين حول العالم بشأن ما قصده من تلك الكلمات.

التساؤلات أجابت عنها صحيفة "ديلي ميل"، وترجمها الإعلامي محمد منصور، والتي استشف منها أن "القاتل المجرم، لم، ولن يكون مجنوناً أو معتوهاً نفسياً كما سيدعون مستقبلاً لتبرئته".

وكتب منصور بعد أن ترجم العبارات وذكر مدلولاتها: "لك أن تتجول في كتاباته على أدوات القتل، لتعرف مدى ثقافته المجرمة، وأنه نفذ كل هذا عن سبق إصرار وترصد، وحقد دفين".

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وبحسب الصور التي نشرتها الصحيفة، فإن المجرم كتب أسماء ملوك وحكام ممَّن شاركوا في الحروب بين الدولة العثمانية والغرب.

وأبرز هؤلاء "سربان كانتاكوزينو الأمير الروماني السابق الذي خطط للهجوم واسترداد إسطنبول (القسطنطينية) وطرد العثمانيين من أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع ضحايا الهجوم إلى 49 قتيلاً، بعد أن أقدم عدد من الإرهابيين على اقتحام مسجدين أثناء خطبة صلاة الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، في مؤتمر صحفي، إن 41 شخصاً قُتلوا في أحد المسجدين، وثمانية في المسجد الآخر، مشيراً إلى أن الهجوم تم التخطيط له مسبقاً.